Calciomercato Juventus, il “rientro” dura poco | Offerta e nuovo addio

Offerta e nuovo addio alla Juventus: per i bianconeri si preannuncia una cessione definitiva

La Juventus lavora ad operazioni in entrata ed in uscita. Il club bianconero ha bisogno di ristrutturare la rosa per renderla più omogenea e dare la possibilità ad Allegri di provare la rimonta Champions.

I nomi in uscita sono i soliti: da Ramsey a Rabiot, passando per il possibile ‘tesoretto’ Kulusevski. Per la dirigenza juventina arriva un’altra questione da risolvere: si tratta del futuro di Douglas Costa. L’attaccante brasiliano ha rotto con il Gremio dopo la retrocessione e la società di Porto Alegre sarebbe pronta a risolvere prima del previsto l’accordo per il prestito del calciatore con la Juventus. I bianconeri hanno un contratto in vigore fino al 30 giugno 2022 e quindi, in caso di addio tra Gremio e Douglas Costa, il calciatore dovrebbe tornare alla Juventus fino al termine della stagione. E qui entrano in gioco le indiscrezioni che arrivano dal Brasile.

LEGGI ANCHE >>> Scelto per il dopo Sanchez: l’Inter beffa la Juventus

Calciomercato Juventus, Douglas Costa: ci pensa il San Paolo

Secondo quanto riferito dall’edizione brasiliana di ‘goal.com’, il San Paolo sarebbe pronto a farsi avanti per Douglas Costa. Un affare però che è definito comunque complicato per via dei costi relativi all’ingaggio dell’attaccante. In ogni caso per l’eventuale approdo dell’ex Bayern Monaco al San Paolo sarebbe necessario il via libera della Juventus, visto il contratto – come detto – in scadenza a giugno 2022.

Situazione da tenere monitorata quella di Douglas Costa anche se – pure in caso di risoluzione dell’accordo con il Gremio – un suo ritorno in Italia per mettersi a disposizione di Allegri appare, al momento, improbabile. Il San Paolo potrebbe offrire la soluzione giusta: affare complicato, con il club brasiliano che cerca partner finanziari per potersi permettere il 31enne.