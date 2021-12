Icardi e altri sette: gli ‘scarti’ del Psg con un possibile futuro in Serie A

Non trovano spazio e il loro futuro potrebbe essere in Serie A. Da Icardi a Paredes, Rafinha e Kurzawa: ecco le ‘occasioni’ del Psg per le big italiane

A Parigi si sta da Dio, al Paris Saint-Germain si guadagna tantissimo ma si gioca anche poco. Se non per nulla ecco perché per alcuni calciatori può essere definita una sorta di ‘Prigione d’orata’, come disse anni fa l’agente Di Campli sull’allora suo assistito Verratti. Il quale però era ed è tutt’ora uno dei pilastri della formazione parigina. Di Campli pagò a caro prezzo quell’affermazione, noi non vorremmo fare la stessa fine ma solo parlare di calciomercato e dei cosiddetti ‘scarti’ della squadra di Pochettino, da Icardi a Kurzawa passando per Paredes, Draxler e Rafinha che possono far gola alle grandi del nostro calcio.

Calciomercato Juventus, Vlahovic complicato e allora riecco Icardi per l’attacco bianconero: la formula

Parlando di ‘scarti’ o, per vederla in positivo, di ‘occasioni’ dal Psg non si può che non partire da Mauro Icardi. Il nome del bomber argentino, nonché ex capitano dell’Inter sta scalando posizioni nelle gerarchie per quanto riguarda l’attacco della Juventus. Massimiliano Allegri vuole a tutti i costi e subito, ovvero a gennaio, un finalizzatore con il prescelto Vlahovic obiettivo a dir poco complicato visti i costi dell’operazione (non meno di 60 milioni) e la grande concorrenza straniera. Il rosarino, autore quest’anno di soli 3 gol, può invece arrivare in prestito con diritto/obbligo di riscatto fra sei mesi.

Come spiegato da Calciomercato.it, c’è però un grande ostacolo: l’ingaggio da 12 milioni di euro bonus compresi, cifre a cui il classe ’93 non vuole assolutamente (e giustamente, in virtù di un contratto fino al 2024) rinunciare. La pista resta comunque apertissima. Per i bianconeri un nome valido rimane anche quello di Leandro Paredes. L’ex Roma è ai margini più di Icardi (appena 455′ disputati, complice anche l’infortunio alla coscia) e ha uno stipendio sui 5 milioni che in fin dei conti è alla portata. In mezzo al campo, tuttavia, Allegri preferirebbe un giocatore con maggiore presenza fisica del 27enne di San Justo.

Calciomercato Inter, Kurzawa ‘gratis’ fino a giugno

Dalla Juventus all’Inter, che secondo indiscrezioni è a caccia di un vice Perisic per il mercato invernale. In tal senso potrebbe venir preso in considerazione il 29enne laterale mancino Layvin Kurzawa, del tutto fuori dai piani di Pochettino e del Psg come dimostrano i soli 9′ giocati fin qui. Gli ottimi rapporti tra la dirigenza interista e Leonardo potrebbero consentire al club di viale della Liberazione di chiudere a zero o quasi l’operazione. Nello specifico in prestito gratuito fino al termine della stagione con eventuale opzione d’acquisto e contributo a metà o poco meno dello stipendio fissato a 4,5 milioni di euro.

Calciomercato, da Draxler a Rafinha e Kehrer: i nomi per Milan, Napoli e Roma

Anche Milan, Napoli e Roma potrebbero ragionare su qualche ‘scarto’ della società dell’emiro. Per i rossoneri occhio al centrale tedesco Kehrer, già accostato alla Juve, ma pure al trequartista, sempre di nazionalità tedesca Julian Draxler seguito a lungo in passato. Per i giallorossi, così come per lo stesso Milan un’idea per le rispettive mediane – bisognose di rinforzi – può invece essere Danilo Pereira, già proposto all’Inter. Per i partenopei, infine, occhio al terzino sinistro Diallo (lui più una ‘occasione’ che uno ‘scarto’) e alla vecchia conoscenza di Spalletti, il brasiliano figlio d’arte Rafinha.

Nella lista dei cedibili del Psg non figura Gigio Donnarumma, almeno per il momento…