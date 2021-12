Dal post Kjaer al futuro di Vlahovic: il procuratore Fabrizio Ferrari ha parlato di questi temi e non solo alla nostra CMIT TV

La sessione invernale di calciomercato si avvicina. Si prospetta un inverno ricco di movimenti e colpi, con le società che stanno intensificando il lavoro nei quartieri generali per non lasciare nulla al caso. Di questo e non solo ha parlato l’agente FIFA Fabrizio Ferrari, intervenuto sulle frequenze della nostra CMIT TV.

Il procuratore si è soffermato dapprima sulla situazione in casa Barcellona, dopo lo storico fallimento Champions: “Credo che sia un discorso più generale dell’addio di Messi. È un club a fine ciclo, con diversi ultratrentenni e giovani inesperti. Ora credo che con Xavi in cabina di regia si possa ricostruire, ma ci vorranno almeno 2-3 anni”.

Continua: “Credo che adesso abbiano preso la direzione giusta. Quella degli olandesi con Koeman era troppo lontana dallo spirito del club. Gli acquisti erano un po’ figli dell’errore riguardo la guida tecnica. Bisogna costruire un organico nuovo, che riprendano la filosofia del club rimasta intatta grazie a Xavi. Ma penso che almeno 2-3 anni serviranno”.

CMIT TV | Ferrari sul Milan: “A gennaio sostituto Kjaer e forse un centrocampista”

Ferrari, poi, ha commentato anche il livello degli stadi in Italia, confrontandolo con l’estero: “Purtroppo ogni anno commentiamo le stesse cose. A livello di stadi siamo indietrissimo. Quando si va all’estero ci si rende conto della differenza con i loro impianti moderni, a partire dal parcheggio. Hanno tutti degli stadi molto moderni. Il Real ha sfruttato un momento di grande crisi economica per utilizzare un impianto piccolo e intanto ristrutturare il Bernabeu”.

Si ispira al modello americano: “Come sempre dobbiamo imparare un po’ da loro. Il calcio va verso quella direzione, chi guarda il calcio vuole essere comodo. Gli stadi dovranno essere un po’ più accoglienti. Con questo non do totale colpa ai club. Saranno 10 anni che c’è il progetto della Stadio della Roma. Paradossalmente le squadre investono tantissimo nei centri sportivi, mentre gli stadi rimangono gli stessi”.

MERCATO: “Sono convinto che questo possa diventare importante a tutti i livelli. Dalla Salernitana che deve fare un cambio importante di squadra al Milan che deve intervenire per il sostituto di Kjaer e forse anche a centrocampo viste le prossime assenze. La Juventus probabilmente qualcosa farà. Credo che l’unica che interverrà poco sarà l’Inter che ha una rosa importante. Le altre credo si debbano muovere”.

CMIT TV | Ferrari su Vlahovic: “Ora bisogna andare con molti soldi da Commisso”

L’agente ha concluso dicendo la sua sul futuro di Vlahovic, che resta in bilico anche per gennaio: “Vorrei essere il suo procuratore ora. Lo adoro, giocatore moderno con una fisicità pazzesca. Ora bisogna andare con molti soldi da Commisso. Credo che le squadre che hanno parlato con la Fiorentina siano più di una mano. Spero rimanga in Italia, è sempre un piacere”.