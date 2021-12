Calciomercato Milan, a volte ritornano | Maldini lo prende gratis

Il Milan è impegnato nella ricerca di un sostituto di Kjaer per il mercato di gennaio: Maldini potrebbe ricorrere ad un cavallo di ritorno

L’eliminazione dalle coppe europee brucia ancora, ma i rossoneri non hanno il tempo di fermarsi: mercato e campo per lanciarsi nella corsa scudetto.

Non aver centrato gli ottavi di finale di Champions League, e nemmeno la qualificazione all’Europa League, non fornirà al Milan un tesoretto economico che poteva essere utilizzato nella sessione di calciomercato invernale. Una sessione in cui i rossoneri non pensavo di intervenire fino all’infortunio e al relativo lungo stop di Simon Kjaer: ora, invece, la dirigenza meneghina dovrà trovare un sostituto del centrale danese. Paolo Maldini avrebbe in mente un ritorno a costo zero.

LEGGI ANCHE >>>VIDEO CM.IT | Ibrahimovic, nuovo flop Champions: ma il futuro è già scritto

Calciomercato Milan, salgono le quotazioni di Caldara | Può tornare a costo zero

I rossoneri stanno valutando diversi profili per sostituire Simon Kjaer, tra questi starebbe prendendo forza un cavallo di ritorno. Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Paolo Maldini starebbe pensando di riportare alla base Mattia Caldara. Il difensore 27enne si sta rendendo protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia del Venezia e, essendo in prestito secco, il Milan potrebbe riprenderlo a costo zero.

Mattia Caldara sembra aver ritrovato quella forma fisica che gli mancava da diversi anni, in cui è stato martoriato dagli infortuni, e anche le prestazioni sono cresciute di conseguenza. L’ex Juve e Atalanta potrebbe essere l’uomo giusto per sopperire all’assenza di Kjaer e completare a livello numerico la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, peraltro, ha sempre speso parole di grande fiducia nei confronti di Caldara e potrebbe essere felice di ritrovarlo. I tifosi rossoneri sognavano il ritorno di Thiago Silva, ma l’unico ritorno possibile al momento sembra essere quello di Caldara.