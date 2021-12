Dusan Vlahovic continuerà a essere l’uomo principale sul calciomercato di Serie A e non solo: il serbo è stato incalzato sul rinnovo con la Fiorentina

Dusan Vlahovic non è più una sorpresa. Nonostante i soli 21 anni, l’attaccante serbo della Fiorentina ha segnato 13 gol in campionato, è in testa alla classifica marcatori insieme a Immobile, e va a segno ormai da quattro partite consecutive. Non a caso la Fiorentina, con l’ultima vittoria a Bologna, è volata al quinto posto in coabitazione con la Juventus.

Il suo futuro resta il principale interrogativo di calciomercato in ottica Serie A ma non solo, visto che Vlahovic è seguito da vicinissimo anche da club esteri, in Spagna e in Inghilterra tra Manchester City, Arsenal e Tottenham pronti a mettere mano al portafoglio. Dopo l’exploit dello scorso anno il giovane serbo si è confermato, la Juventus lo sogna, sarebbe il nome ideale per fare un salto di qualità. I bianconeri non hanno una punta vera e propria, fanno fatica a segnare con gli attaccanti e devono aggrapparsi soprattutto a Dybala. L’attaccante ex Partizan Belgrado ha già confermato di non voler rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2023, con la grande amarezza – esternata più volte – di Rocco Commisso.

Juventus, Vlahovic dribbla le domande sul rinnovo con la Fiorentina

La Premier League è in agguato, l’Arsenal aveva fatto passi importanti ma – come vi abbiamo sempre raccontato – Vlahovic ha in testa altre priorità e sul calciomercato si chiama Juventus. I bianconeri però sono in una situazione economica particolare, teoricamente non sono in grado di fare un investimento del genere già a gennaio. A meno che non decidano di anticipare di sana pianta l’investimento per l’attaccante che avrebbero fatto in estate. In questo caso le carte potrebbero cambiare nuovamente, anche se per il momento il ds della Fiorentina Pradé ha allontanato il calciomercato.

Commisso comunque proverà a tornare nuovamente all’attacco, magari per strappare un altro po’ di tempo con un anno in più di contratto e avere più possibilità di manovra e ovviamente di monetizzazione. Nell’ambito dell’inchiesta su questioni extra-campo relative al mondo del calcio in Serbia e i rapporti con l’entourage di Vlahovic, un giornalista di ‘Report’ ha incalzato direttamente il serbo prima di un allenamento con la Fiorentina: “Il contratto lo rinnovi o non lo rinnovi?” Dall’attaccante – come prevedibile – nessuna risposta o commento se non un ‘Devo andare, buona giornata amico’.