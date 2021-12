VIDEO CM.IT | Juventus, le condizioni per Vlahovic e l’insidia Guardiola

Le ultime sul futuro di Dusan Vlahovic, inseguito dalla Juventus e da Pep Guardiola: il punto della situazione nel video di Calciomercato.it

Dusan Vlahovic è sempre l’oggetto del desiderio della Juventus e l’addio alla Fiorentina è considerato ormai inevitabile: le ultime sull’attaccante serbo.



Il bomber della Viola, che anche quest’anno sta segnando a ripetizione in Serie A, rimane l’obiettivo principale dei bianconeri. La società piemontese, però, dovrà vedersela con una folta concorrenza: tra i club interessati a Vlahovic spicca il Manchester City di Pep Guardiola. In questo video su Calciomercato.it facciamo il punto della situazione sulle condizioni necessarie per vedere Vlahovic con la maglia della Juventus in futuro. Riuscire a mettere le mani sul classe 2000 più ambito del campionato italiano potrebbe essere un punto di svolta per la compagine guidata da Massimiliano Allegri. Il futuro del bomber serbo, però, resta un rebus ancora tutto da risolvere: nel frattempo, se lo gode Vincenzo Italiano.