Calciomercato, Ibrahimovic e il ritorno al Milan: clamoroso retroscena

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista toccando diversi argomenti: clamoroso retroscena di calciomercato sul ritorno al Milan

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare dopo l’eliminazione del Milan in Champions League. Il campione svedese ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Radio Deejay’. L’ex Barcellona e Inter ha rivelato un clamoroso retroscena sul suo ritorno al Milan: “Il programma era andare a Napoli per 4 mesi, vincere lo scudetto e tornare in Svezia”.

Ero in America e Raiola mi diceva di tornare a giocare in Europa, in Italia. In quel momento ho guardato il documentario di Maradona, i tifosi erano una cosa incredibile. Avevo parlato con il Napoli, ma il giorno in cui avrei dovuto firmare hanno mandato via Ancelotti. Mi aveva convinto, era tutto fatto. Avevo parlato tanto con lui e il giorno che è andato via mi sono sentito tanto insicuro. Poi è arrivato il Milan. Le cose sono andate bene e a fine stagione ho deciso di prolungare il contratto. Non avevo parlato con mia moglie e sono andato sulla passione. Ho paura di ritirarmi”.