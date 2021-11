Calciomercato Inter, sale l’ansia da rinnovo: “Non c’è un sostituto”

In casa Inter c’è grande fermento in ottica calciomercato: dopo il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, a breve arriverà quello di Barella. Ma un’altra questione agita i dirigenti

Con la vittoria contro lo Sheriff Tiraspol di ieri in Champions League, l’Inter ha fatto un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Un risultato importante, se verrà raggiunto, che manca da diversi anni in casa nerazzurra. Ma anche il calciomercato vive momenti importanti per quanto riguarda la rosa a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato ufficializzato il prolungamento di contratto fino al 2026 di Lautaro Martinez, mentre domani è prevista la firma e il comunicato per quanto riguarda Nicolò Barella. Gli occhi, adesso, sono puntati su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, ieri in gol in Champions League contro lo Sheriff, è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e le trattative per il prolungamento, come detto anche ieri dal direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, proseguono. Ma la quadratura del cerchio non è ancora arrivata.

Ansia rinnovo Brozovic: “Inter, non c’è un sostituto”

Nel frattempo, com’è normale che sia per un calciatore del livello di Brozovic, le voci di calciomercato si moltiplicano: dalla Serie A fino alla Premier League, sono molti i club segnalati sulle tracce del 28enne regista di Zagabria. Sul mercato dell’Inter, e anche sulla questione Brozovic, è intervenuto il giornalista Alfio Musmarra: “Per Onana manca solo l’ufficialità, ma arriverà – le sue parole a ‘Top Calcio 24’ – Tra oggi e domani ufficializzeranno Barella. E poi speriamo che trovino la quadra per Brozovic, per l’Inter è imprescindibile. Non c’è un sostituto del croato”.

Stando a quanto sostiene ‘Sky Sport’, serve un ‘miracolo’ da parte della società, la situazione si sta via via complicando, ma la fiammella della speranza è ancora viva in casa nerazzurra.