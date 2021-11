Inter, Ausilio scuote il mercato | “Rinnovo anche prima del derby”

Prima del calcio d’inizio di Sheriff-Inter ha preso la parola Piero Ausilio che oltre a presentare la gara ha parlato anche di un rinnovo importante

L’Inter questa sera sarà di scena in trasferta sul campo dello Sheriff per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. A pochi minuti dal calcio d’inizio ai microfoni di ‘Mediaset Infinity’ è intervenuto Piero Ausilio: “È importante vincere oggi per il girone al di là del valore economico. Dobbiamo vincere per scavalcare lo Sheriff e metterci nelle condizioni di non guardare i risultati delle altre. Oggi c’è un solo risultato per noi. Abbiamo intrapreso una strada giusta, Inzaghi ha iniziato a lavorare con tutti i giocatori solo da metà agosto, poi ci sono state le soste per le nazionali, ma è riuscito a dare un’identità alla squadra”.

Ausilio si è quindi soffermato sui rinnovi: “Noi stiamo programmando il presente e il futuro coi giocatori che abbiamo, pensare che questi piacciano ad altre grandi d’Europa non ci preoccupa, ma ci fa piacere. A breve definiremo il contratto di Barella e poi passeremo a discutere il prolungamento con altri. Brozovic? Sì c’è anche lui fra questi”.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è quindi sbilanciato ancora sul rinnovo di Barella dopo il derby: “Magari prima, soprattutto con Barella perché con lui siamo ai dettagli: ci sono aspetti formali da sistemare, sono fiducioso per la chiusura. Per Brozovic posso solo dire che abbiamo enorme voglia di continuare con lui per più tempo: avremo l’incontro a breve. Vogliamo possa essere parte del progetto in futuro, bisogna vedere cosa pensa la controparte”.