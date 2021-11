Calciomercato, via dall’Inter a zero | Colpo gratis Juventus!

Le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra sorridono alla Juventus e, al contempo, sono molto negative per l’Inter. Ecco i dettagli

A zero alla Juventus. In Inghilterra adesso non sono pochi, tra gli addetti ai lavori soprattutto, quelli che credono nel ritorno di Paul Pogba in bianconero. Un ritorno ovviamente ‘gratis’, commissioni escluse, considerato che il francese è in scadenza col Manchester United.

Pogba a Torino non sarebbe una sconfitta solo per la concorrenza, rappresentata in particolare da Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma anche per l’Inter. Già, perché stando sempre a indiscrezioni provenienti da Oltremanica il Manchester United pensa in maniera concreta a Marcelo Brozovic per rimpiazzare l’asso transalpino.

Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic in salita: la Juventus lo ‘spinge’ a Manchester

Come Pogba, il croato è in scadenza di contratto a giugno. Ad oggi la trattativa stenta a decollare, vista la distanza tra domanda (6 milioni netti) e offerta sui 5 milioni. In ballo ci sono poi le commissioni all’entourage, rappresentato dal papà dello stesso Brozovic e da un legale di fiducia. E così lo United può piazzare il colpo dopo aver visto riandare via Pogba destinazione Juve.