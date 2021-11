“Bella statuina”: i tifosi non perdonano, bocciatura a sorpresa per l’Inter

L’Inter domina il primo tempo in casa dello Sheriff ma non riesce a passare in vantaggio: un nerazzurro criticato dai tifosi

Dominio nel possesso palla, dodici tiri indirizzati verso la porta, un palo: l’Inter domina il primo tempo sul campo dello Sheriff ma fatica a trovare la via del gol e così all’intervallo su va sullo 0-0.

Tra i più pericolosi c’è anche Lautaro Martinez che proprio in avvio di gara ha avuto l’occasione di sbloccare il match su assist di Brozovic ma ha ciccato in maniera goffa il pallone. Anche per questo i tifosi nerazzurri si sono scatenati contro di lui che, comunque, ha provato di tutto per andare in gol, peccando di precisione e fortuna (ha colpito anche un pelo). Questo non basta per prendersi il perdono dei sostenitori nerazzurri per l’occasione fallita in avvio e così arrivano le critiche, più o meno ironiche.

Sheriff-Inter, Lautaro Martinez beccato dai tifosi

“Mangiatene un altro” scrive così un utente su Twitter rivolto a Lautaro Martinez, mentre un altro tifoso nota la differente media realizzativa tra Nazionale ed Inter. La soluzione è una: “Fategli credere che gioca in Bolivia così vede la porta”. Per un altro, invece, la bocciatura è senza appello: “Lautaro bella statuina”.

#sheriffinter

Lautaro mangiatene un altro — Scompy88 (@Seifah3) November 3, 2021

fate credere a Lautaro di essere in Bolivia che magari vede la porta #SheriffInter — Ste.Black (@SteBlackRun) November 3, 2021

Ne farà 4 adesso ma Lautaro non può lasciare un goal fatto di questa importanza. #SheriffInter — Enomis (@moruz87) November 3, 2021

Lautaro bella statuina — MissAdry_ (@MissAd_) November 3, 2021