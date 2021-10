Fabrizio Biasin, giornalista ospite fisso della CMIT TV, ha parlato di calciomercato Inter: da Calhanoglu e Luis Alberto al futuro di Barella e Brozovic

Intervenuto ai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha parlato delle ultime sull’Inter di Simone Inzaghi, dalla questione legata ai rinnovi alla Juventus, passando per il futuro di Calhanoglu.

RINNOVI – “Settimana prossima arriva il rinnovo di Barella, 4,5 a salire fino ad arrivare a 6 milioni. Su Brozovic, il buon Marcelo ha tutta la volontà di restare a Milano, ballano al momento un paio di milioni, ma spero che si possa trovare questo incastro”.

LUIS ALBERTO – “Uno scambio Calhanoglu-LuisAlberto? Secondo me non è una cosa fattibile. Se avessero la possibilità di farla secondo me non la farebbero comunque”.

CMIT TV | Biasin sulla Juventus: “Domani decide la sua stagione”

Biasin ha anche parlato della Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata domani pomeriggio in casa del Verona di Tudor: “Domani la Juventus decide il prosieguo della sua stagione, non si può permettere di uscire dalla sfida col Verona senza un risultato positivo”.