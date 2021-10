Calciomercato Inter, annuncio di Brozovic: la verità sul rinnovo

L’Inter attende i momenti decisivi per concretizzare il rinnovo di Marcelo Brozovic. Ne ha parlato direttamente il centrocampista croato

L’Inter ha battuto lo Sheriff Tiraspol con il punteggio di 3-1. I nerazzurri hanno trovato la prima vittoria in quest’edizione della Champions League e ora potranno proiettarsi verso il big match contro la Juventus. Ma sullo sfondo resta la questione relativa i rinnovi di contratto e, in particolare, quello di Marcelo Brozovic.

L’ex Dinamo Zagabria si sta confermando anche in questa stagione elemento preziosissimo nelle dinamiche nerazzurre. Il contratto del regista è in scadenza a giugno 2022 e non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo. Gli appuntamenti decisivi tra le parti sono previsti a brevissimo giro di posta e l’ottimismo regna tra le parti, nell’ottica di un futuro insieme. Intanto il calciatore ne ha parlato questa sera.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi dopo Inter-Sheriff: “Mi sono divertito! Eravamo arrabbiati”

Brozovic parla del rinnovo di contratto dopo Inter-Sheriff

Nel post partita di Inter-Sheriff, Brozovic si è soffermato sul suo futuro ai microfoni di ‘Sky Sport’, rispondendo a una domanda diretta sul rinnovo: “I tifosi possono tranquillizzarsi? Aspettiamo cosa diranno nei prossimi giorni, poi vedremo”. Una frase breve, probabilmente insufficiente a stabilire il quadro relativo il futuro del centrocampista, ma che raffigura ciò che attualmente sta accadendo. Non resta, dunque, che attendere il prossimo futuro e gli scenari relativi le prospettive per il croato.