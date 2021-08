Juventus, Mendes incontra Ronaldo | Oggi può esserci l'addio

Nella serata di ieri Jorge Mendes è sbarcato a Torino per incontrare Cristiano Ronaldo: l’addio alla Juventus potrebbe arrivare già oggi

La chiusura del mercato si avvicina, inesorabile, e le grandi manovre europee sono pronte ad infiammarsi. Anche il futuro di Cristiano Ronaldo è destinato ad essere compreso nel giro di breve tempo, anzi brevissimo. Nella giornata di ieri Jorge Mendes è sbarcato a Torino e ha passato la serata nella villa del suo più illustre assistito. Quando l’agente più importante del mondo si muove in prima persona è sempre un segnale chiaro di urgenza e delicatezza del momento. Mendes e ‘CR7’ stanno prendendo, o verosimilmente hanno già preso, la decisione riguardo alla prossima avventura nella carriera del cinque volte Pallone d’Oro. L’agente oggi porterà l’offerta del Manchester City alla Juventus: l’addio potrebbe essere immediato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, City su CR7 | L’addio può arrivare già oggi

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, Jorge Mendes porterà la prima offerta del Manchester City alla Juventus per il suo più illustre assistito: c’è una grande sensazione di urgenza, tanto che l’addio di Cristiano Ronaldo ai bianconeri potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Quella contro l’Udinese, insomma, potrebbe essere stata l’ultima partita del portoghese con la ‘Vecchia Signora’: la gioia strozzata di quella rete annullata, se così fosse, resterebbe ancora più indigesta ai tifosi bianconeri. Il grande obiettivo dei Citizens, Harry Kane, ha annunciato ieri che resterà al Tottenham ed il club inglese è pronto a virare su Ronaldo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Juventus non vorrebbe perdere il proprio numero ‘7’ senza ricevere una sorta di indennizzo: il portoghese è ancora a bilancio per 29 milioni di euro e questa è la cifra richiesta dai bianconeri. Una quadra col City potrebbe essere trovata imbastendo un’operazione di scambio: gli inglesi vorrebbero inserire uno tra Bernardo Silva e Laporte, mentre il preferito di Allegri resta Gabriel Jesus. Pep Guardiola, però, non è convinto di privarsi del brasiliano e la Juventus dovrebbe anche liberare una casella da extracomunitario. Questo secondo problema potrebbe essere risolto con la cessione di McKennie, come raccontato su Calciomercato.it, mentre il primo potrebbe essere invalicabile. Tutta la situazione, però, è destinata a definirsi in tempi davvero brevi.