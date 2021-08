In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo: blitz di Jorge Mendes a Torino

Continua a tenere banco in casa Juventus il futuro di Cristiano Ronaldo. Futuro che potrebbe essere strettamente legato a quello di Kylian Mbappe. Il francese piace molto al Real Madrid, che avrebbe offerto ben 160 milioni di euro. In caso di addio, il Psg dovrebbe cercare un sostituto. Ronaldo potrebbe essere un’idea, anche se il portoghese strizza con attenzione l’occhio al Manchester City, a caccia di una punta dopo il no di Harry Kane che resterà al Tottenham.

Nel frattempo, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Jorge Mendes, agente del portoghese, si è recato improvvisamente a Torino. Il procuratore sarebbe a colloquio con l’attaccante per prendere una decisione sul suo futuro. Al momento però alla Juventus non sarebbero arrivate offerte né da parte dei parigini né dall’Inghilterra. La situazione, comunque, resta rovente e novità potrebbero essere immediate.