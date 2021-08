Calciomercato Juventus, via libera Ronaldo | Kane annuncia il suo futuro

Calciomercato Juventus: Kane annuncia la permanenza al Tottenham. Per Ronaldo possono spalancarsi le porte del Manchester City. Le ultime

Possibile svolta in arrivo per il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese spera ancora in una chiamata, in particolare del Manchester City, e l’annuncio di Kane potrebbe spalancare le porte dei ‘Citizens’ a CR7. Su Twitter, infatti, l’attaccante del Tottenham ha annunciato la sua permanenza a Londra: “È stato incredibile vedere l’accoglienza dei tifosi degli Spurs domenica e leggere alcuni dei messaggi di supporto che ho ricevuto nelle ultime settimane. Resterò al Tottenham quest’estate e sarò concentrato al 100% sull’aiutare la squadra a raggiungere il successo”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Kane era la primissima scelta di Guardiola e del Manchester City, che potrebbe ora virare su Cristiano Ronaldo. Si preannunciano ore infuocate in casa Juventus.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I’ve had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021