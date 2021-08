ESCLUSIVO | Juventus, McKennie-Tottenham sì solo a una condizione

Calciomercato Juventus, discorsi aperti per l’addio di McKennie: la pista Tottenham prende piede, ma c’è un problema.

Ore di mercato di fibrillazione in casa Juventus, in entrata ma anche in uscita. I bianconeri sono attivi sul mercato delle trattative e sul fronte delle cessioni valutano l’addio di Weston McKennie. Lo statunitense lo scorso anno è stato uno dei più brillanti, ma Allegri sarebbe disposto a privarsene. La società, soprattutto, spera di monetizzare dalla sua cessione.

Per quanto concerne il centrocampista, sta prendendo piede la pista che porta al Tottenham. Fabio Paratici, il grande ex, come noto stima molto il giocatore. Tuttavia, c’è un ostacolo alla trattativa. Come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, gli ‘Spurs’ infatti sarebbero disposti a prendere il giocatore soltanto in prestito, una formula che non soddisferebbe il club bianconero.