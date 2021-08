Nel mirino del giornalista, Fabio Ravezzani, finisce de Ligt. Il difensore olandese non sta fornendo le prestazioni che il mondo Juventus si aspettava

Inizio di stagione in salita per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno steccato alla prima, venendo fermati sul pari dall’Udinese, dopo essere stati avanti di due gol. Principale colpevole del passo falso è sicuramente Szczesny ma il portiere polacco non è l’unico a non aver fornito una prova convincente.

Juventus, Ravezzani stronca de Ligt: “Costa caro e non cresce”

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, intervenuto sul proprio profilo Twitter, ha puntato il dito su de Ligt e sulla sua manca crescita: “Lo scrissi a maggio e lo ribadisco adesso. Tra i problemi della Juve c’è anche la mancata crescita di de Ligt: è stato pagato e ha ingaggio da top player. Ma ancora non riesce a essere quel fenomeno della difesa di cui la Juve ha estremo bisogno.

Investimento importante, rendimento mediocre – “Spiego perché De Ligt è un problema per la Juve – prosegue Ravezzani – Non gioca male, gioca come un buon difensore. Ma è stato pagato 80 milioni e ne guadagna 8 più premi. Il più alto ingaggio nel ruolo. A quelle cifre devi essere un fenomeno (al terzo anno) com’eri nell’Ajax. Ti hanno preso per questo”.