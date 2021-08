Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico sul calciomercato. Un ritorno di fiamma potrebbe costituire una svolta in sede di trattative

La Juventus, Cristiano Ronaldo e un calciomercato che a pochi giorni dal termine potrebbe regalare ancora grosse sorprese in casa bianconera. La Vecchia Signora è al bivio: ieri il campione portoghese non è sceso in campo. Il problema è la condizione fisica, ha giurato Pavel Nedved, confermando la permanenza dell’asso ex Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Le ipotesi su un suo futuro lontano dalla Juventus, però, vanno avanti e potrebbero presto portare il portoghese in un’altra big internazionale. In particolare, secondo quanto riportano dall’Inghilterra, un ritorno di fiamma potrebbe molto presto caratterizzare il futuro di CR7. Una pista latente che torna improvvisamente calda negli scenari bianconeri in uscita. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Ronaldo e il ritorno di fiamma del Manchester United

Joel Glazer ha grandi progetti per il Manchester United e non li ha nascosti ai tifosi. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’, la volontà è quella di investire e di farlo anche su Cristiano Ronaldo. Sarebbe un colpo devastante, un ritorno clamoroso e che permetterebbe un ulteriore salto di qualità agli inglesi. La pista potrebbe, dunque, tornare caldo proprio per la promessa di Glazer ai tifosi di investire. 29 milioni di euro è la cifra che servirebbe per il colpo: un affare last minute che potrebbe rivoluzionare la Juventus di Allegri, ma anche la Premier League.