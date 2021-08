Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Nedved toglie ogni dubbio

Pavel Nedved ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo futuro sul calciomercato. L’annuncio prima dell’Udinese

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta argomento caldo sul calciomercato, alimentato dall’esclusione odierna del portoghese. In realtà, si tratta di una scelta legata alle condizioni del calciatore. Pavel Nedved l’ha sottolineato ai microfoni di ‘DAZN’: “Sensazioni bellissime per l’inizio di stagione, il tecnico e lo staff hanno lavorato molto bene. C’è entusiasmo e voglia di fare bene, anche se la preparazione è durata poco”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Udinese-Juventus, clamoroso Ronaldo | Allegri lo lascia fuori

Poi su CR7, Nedved annuncia: “Ronaldo out? Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono. E’ stata una scelta condivisa con il calciatore: il mister sta cercando di mettere la squadra migliore in questo momento qui, siamo all’inizio della stagione e le condizioni non sono al top. Anche Chiellini è rimasto fuori. Resterà alla Juventus? Assolutamente sì. Abbiamo fatto due bellissime operazioni in entrata. Siamo contenti come siamo”.