Esordio stagionale in campionato della Juventus in casa dell’Udinese. Allegri lascia in panchina Cristiano Ronaldo nella sfida della ‘Dacia Arena’

Cristiano Ronaldo fuori dai titolari del match di campionato tra Udinese e Juventus. Massimiliano Allegri ha deciso a sorpresa di tenere inizialmente in panchina il fuoriclasse portoghese nell’esordio stagionale dei bianconeri alla ‘Dacia Arena’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, scelta fatta sul mercato | Ronaldo la risposta a Messi

Udinese-Juventus, la scelta di Allegri: Ronaldo in panchina

L’ex Real Madrid non è al meglio della condizione e la decisione di Allegri potrebbe comunque alimentare i rumors sul futuro di CR7, nonostante le rassicurazioni sulla permanenza a Torino del giocatore dello stesso allenatore toscano. Al posto di Ronaldo ci sarà Morata nel tandem offensivo della ‘Vecchia Signora’ insieme a capitan Dybala. Fuori dai titolari anche Chiesa, con Cuadrado preferito al nazionale azzurro campione d’Europa

Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra; Pussetto. All.: Gotti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Morata, Dybala. All.: Allegri