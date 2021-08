Non si spengono le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, nonostante le smentite in casa Juve. Il Manchester City prepara l’assalto a CR7

Una sfida tra sceicchi. Dopo l’affare PSG con l’ingaggio di Leo Messi, il proprietario del Manchester City vuole rispondere al club francese strappando Cristiano Ronaldo alla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Continuano a rincorrersi i rumors di mercato sul numero 7 della ‘Vecchia Signora’, nonostante le dichiarazioni oggi in conferenza stampa di Massimiliano Allegri che lo ha confermato (senza nessuna remora) in bianconero. Stando però a ‘Transfer Window Podcast’, il City di Guardiola farebbe sul serio e virerebbe con decisione su CR7 visite le difficoltà per l’affare Kane con il Tottenham.

Calciomercato Juventus, il City rilancia su Cristiano Ronaldo

Ronaldo già da mesi cerca una via d’uscita per lasciare la Juve e sarebbe attratto da una nuova sfida in Premier League. Sfumato da tempo un ritorno al Manchester United, l’asso portoghese spingerebbe per sbarcare nuovamente nel campionato inglese e tentare l’assalto alla Champions e al sesto Pallone d’Oro. Da Torino, in merito al futuro di Ronaldo e ai blitz dell’agente Mendes, non arrivano comunque novità su un possibile divorzio da qui a fine mercato del fuoriclasse di Funchal.