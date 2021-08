La Juventus valuta il futuro di McKennie nel centrocampo di Allegri. Il Bayern Monaco però non sarebbe in pressing sul nazionale statunitense

Più che Ramsey, è Weston McKennie la pedina a centrocampo della Juventus che ha più mercato in questo momento all’estero. Il nazionale statunitense non è incedibile per Allegri e la dirigenza, con Cherubini che sta valutando una possibile uscita dell’ex Schalke 04. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus, il Bayern molla McKennie: assalto a Sabitzer

Oltre a diversi club di Premier League, McKennie è stato accostato con forza al Bayern Monaco dalla stampa tedesca. Sempre dalla Germania, però, arrivano smentite sul reale interesse dei bavaresi per il classe ’98 della Juve. Come riporta ‘Sport1’, McKennie non sarebbe in cima ai desideri del Bayern per completare il centrocampo dei campioni di Germania. Il preferito dei tedeschi sarebbe Marcel Sabitzer, gioiello in forza al Lipsia. Il Bayern Monaco starebbe spingendo per l’approdo alla corte di Nagelsmann del giocatore austriaco, valutato tra i 18 e i 20 milioni di euro. Difficile al momento, quindi, un ipotetico ritorno in Bundesliga per McKennie.