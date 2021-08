Udinese-Juventus, match della prima giornata del campionato di Serie A. Pagelle, voti e tabellino della sfida della ‘Dacia Arena’. Rimonta friulana, non basta un super Dybala ad Allegri

Match al cardiopalma alla ‘Dacia Arena’, con l’Udinese che rimonta lo doppio svantaggio e ferma la Juventus sul 2-2 nella prima giornata di campionato. Nel recupero annullato il colpo di testa vincente di Cristiano Ronaldo, in leggero offside. Non basta ad Allegri un super Dybala: gol d’autore sul vantaggio e assist al bacio per il raddoppio di Cuadrado. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Nel secondo tempo si sveglia l’Udinese e accorcia le distanze con il penalty trasformato dall’ex Pereyra. Szczesny protagonista in negativo tra i pali: stende Arslan in occasione del rigore, mentre sul pareggio friulano sbaglia clamorosamente l’appoggio con i piedi, regalando il gol del 2-2 al neo-entrato Deulofeu. Finale convulso, alla Juve non basta l’incornata del discusso CR7, partito dalla panchina.

UDINESE

Silvestri 6

Becao 5,5

Nuytinck 4,5

Samir 5,5 (93′ Zeegelaar sv)

Molina 6

Arslan 6,5

Walace 6 (80′ Jajalo sv)

Makengo 6 (57′ Deulofeu 6,5)

Udogie 6 (57′ Stryger Larsen 6)

Pereyra 7

Pussetto 6 (80′ Okaka 6)

All. Gotti 6,5

JUVENTUS

Szczesny 2

Danilo 5,5

De Ligt 6

Bonucci 6

Alex Sandro 6

Cuadrado 7 (74′ Chiesa 6)

Bentancur 6,5 (90′ Locatelli sv)

Ramsey 5,5 (60′ Chiellini 6)

Bernardeschi 6 (60′ Kulusevski 5,5)

Morata 6 (60′ Cristiano Ronaldo 5,5)

Dybala 7,5

All. Allegri 5,5

Arbitro Pezzuto 5,5

TABELLINO

UDINESE-JUVENTUS 2-2

3′ Dybala; 23′ Cuadrado; 51′ rig. Pereyra (U); 83′ Deulofeu (U)

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir (93′ Zeegelaar); Molina, Arslan (80′ Jajalo), Walace, Makengo (57′ Deulofeu), Udogie (Stryger Larsen); Pereyra; Pussetto (80′ Okaka). Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Scuffet, Cristo Gonzalez, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (74′ Chiesa), Bentancur (90′ Locatelli), Ramsey (60′ Chiellini), Bernardeschi (60′ Kulusevski); Morata (60′ Cristiano Ronaldo), Dybala. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Pellegrini, Rugani, Ranocchia, Kaio Jorge

Arbitro: Pezzuto (sez. Lecce)

Ammoniti: Szczesny (J), Walące (U), Kulusevski (J)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 7′