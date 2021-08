Fa scalpore l’esclusione di Cristiano Ronaldo dai titolari nel match contro l’Udinese. Condizione non ottimale e rumors di mercato: le ultime sull’asso portoghese della Juventus

Dietro l’esclusione di Cristiano Ronaldo, nell’esordio stagionale in campionato della Juventus in casa dell’Udinese, ci sarebbero delle motivazioni legate ad una condizione non ottimale del portoghese come raccolto da Calciomercato.it a pochi minuti dal fischio d’inizio del match della ‘Dacia Arena’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’ex attaccante del Real Madrid ha concordato con Allegri e la società di non scendere in campo questo pomeriggio, visto che CR7 è impegnato in un percorso specifico per ritrovare la migliore condizione in vista della nuova stagione. Questa la versione ufficiale che arriva dalla Juventus, anche se è indubbio che l’episodio odierno alimenta ulteriormente i sospetti sul possibile addio di Ronaldo alla ‘Vecchia Signora’ prima della fine del mercato estivo. Il cinque volte Pallone d’Oro, come già volte raccontatovi dalla nostra redazione, ha infatti espresso da mesi il desiderio di lasciare Torino e cambiare maglia.

Juventus, le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo: la situazione

Ad oggi, però, non sono arrivate comunque offerte ufficiali alla Juve per il cartellino di CR7, legato da un altro anno di contratto alla ‘Vecchia Signora’. Netta la chiusura su un possibile ritorno al Real Madrid (smentito dallo stesso giocatore), mentre l’opzione PSG dopo l’arrivo di Messi si riaprirebbe soltanto con l’addio ai francesi di Mbappe. L’unica candidata al momento ad un possibile assalto per Ronaldo sembrerebbe il Manchester City, anche se il primo obiettivo di Guardiola resta Kane per l’attacco dei ‘Citizens’. Si prevedono giorni bollenti alla Continassa sul futuro del fuoriclasse lusitano…