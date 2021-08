Ronaldo vuole lasciare la Juventus e si è proposto ancora al Real Madrid, sperando nell’aiuto di Ancelotti

L’unica certezza di queste settimane su Cristiano Ronaldo è la stessa degli ultimi sei mesi: vuole andar via dalla Juventus e farlo quanto prima. L’approdo di Messi al PSG gli ha chiuso le porte dei parigini e ora il suo entourage sta lavorando alacremente per trovare una soluzione alternativa, impresa sempre più difficile col passare dei giorni.

Ieri Edu Aguirre, giornalista del Chiringuito de Jugones e amico del portoghese, ha annunciato che Carlo Ancelotti lo rivuole al Real e che ha chiamato l’entoruage dell’attaccante per provarci. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è accaduto il contrario: è Ronaldo a ritentare il ritorno ‘a casa’.

Calciomercato Juve, ennesimo ‘no’ del Real Madrid a Ronaldo

Da diverse settimane, CR7 sta sondando il terreno sperando nell’aiuto di mister Carletto, col quale ha un rapporto straordinario. Per quanto al tecnico rilavorare con lui non dispiacerebbe, i piani del Real Madrid sono ben diversi. Florentino Perez, che già in primavera rigettò il primo assalto dello juventino, continua ad avere un’unica priorità: Mbappé subito, o niente.

Il progetto dei blancos è acquistare il francese (per il quale sono pronti circa 150 milioni) e Haaland nel 2022. Se il PSG dovesse continuare a far muro, Mbappé arriverebbe ‘gratis’ tra un anno e i blancos resterebbero con la rosa attuale, senza altri investimenti in attacco.

Sono settimane difficili, dunque, per Ronaldo, che non si è ancora rassegnato all’idea di vivere una quarta stagione a Torino. Mendes, come pubblicato dal ‘Corriere dello Sport’, ha sondato anche il terreno del Manchester City. La trattativa sarebbe perfetta per i bianconeri, il cui primo nome nella lista degli eventuali sostituti di CR7 è quello di Gabriel Jesus. Si tratta ancora di tentativi e il tempo ormai stringe, ma Cristiano non si è arreso…