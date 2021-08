Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Lo vogliono subito

Dalla Spagna arriva un altro annuncio sul futuro di Cristiano Ronaldo, talento della Juventus cercato anche dal Real Madrid di Ancelotti in questo calciomercato estivo

A pochi giorni dall’inizio della Serie A, la Juventus è ancora incerta sulla permanenza di Cristiano Ronaldo. In scadenza a giugno 2022, il fuoriclasse portoghese piace da tempo al PSG, ma nelle ultime ore sono avanzate altre ipotesi. Il suo agente Mendes, presente a Londra, starebbe vagliando l’opzione Manchester City, ma dalla Spagna giungono altre importanti novità. Come già riportato da Calciomercato.it, del resto, in caso di mancato accordo per Mbappe, Ancelotti potrebbe chiedere al Real l’acquisto di Ronaldo. A confermarlo nelle scorse ore è stato il giornalista Edu Aguirre: “Carlo Ancelotti vuole Cristiano Ronaldo al Real Madrid!”.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ancelotti vuole Ronaldo al Real Madrid

Già nei mesi scorsi Ronaldo si è proposto invano al Real, ma l’ipotesi può tornare prepotentemente di moda negli ultimi giorni di questa sessione estiva. Il giornalista ha proseguito il suo discorso: “Il tecnico sta insistendo affinché torni – spiega a ‘El Chiringuito Tv’ – Ancelotti è quello che ha iniziato tutte le conversazioni perché vuole il ritorno di Cristiano. Queste conversazioni si sono svolte nelle ultime settimane. Ronaldo ha un ricordo molto buono di Ancelotti e del Real. Se Cristiano si presentasse domani, riempirebbe il Bernabeu. Anche lo spogliatoio sarebbe entusiasta del suo ritorno. Credo sia un’operazione possibile”.