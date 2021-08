Calciomercato Juventus, addio Ronaldo in extremis | Dipende da Mbappé

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico, in attesa delle future evoluzioni sul calciomercato. Intreccio internazionale con Mbappé

Da mesi, il futuro di Cristiano Ronaldo è argomento caldissimo di discussione sul tavolo della Juventus e delle maggiori big internazionali. L'insofferenza e il nervosismo palesati dal campione portoghese fin dalla scorsa primavera non possono essere ignorati. Proprio per questo, le piste e le ipotesi concrete per il portoghese non mancano, a poche settimane dalla chiusura del calciomercato.

Lo stallo alla fine pare aver preso il sopravvento per il futuro di Ronaldo, con nessuna pista che si è veramente surriscaldata per il bomber portoghese. La settimana appena iniziata potrebbe, però, vedere una vera e propria svolta in sede di calciomercato, con Mbappé grande protagonista.

Calciomercato Juvenuts, l’addio di Ronaldo dipende da Mbappe: Ancelotti regista

Come vi abbiamo riportato anche nelle ultime ore, l’affondo del Real Madrid per Mbappé è in cantiere nei prossimi giorni. Il francese non ha rinnovato il suo contratto con il PSG e i Blancos sognano il grande colpo per rinforzare l’attacco. I transalpini, però, fanno muro e vogliono trattenere a tutti i costi il fenomeno ex Monaco. Se dovessero riuscire nell’intento, a quel punto, occhio proprio a Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti, infatti, potrebbe promuovere il grande ritorno del portoghese al Real Madrid. Un intreccio che va seguito con attenzione e potrebbe rendere roventi i prossimi giorni sul mercato.