Dejan Kulusevski, esterno svedese della Juventus, è nel mirino di molti top club europei fra i quali c’è anche il Barcellona di Ronald Koeman

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercatonews’, Dejan Kulusevski, attaccante esterno della Juventus di Massimiliano Allegri, sarebbe nel mirino di diversi top club del calcio europeo, fra i quali spicca il Barcellona di Ronald Koeman.

All’orizzonte, fra le due grandi società del Vecchio Continente, potrebbe anche esserci una suggestione di scambio con protagonista proprio l’ex giocatore di Atalanta e Parma. Per arrivare a Kulusevski infatti, il Barcellona sarebbe disposto anche a mettere sul piatto Ousmane Dembele, attaccante esterno che non ha mai trovato la continuità giusto con la casacca azulgrana.