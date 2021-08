Calciomercato Juventus, affondo finale per Locatelli | Le cifre dell'affare

La Juventus prepara il grande colpo a centrocampo sul calciomercato, per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. L’investimento è veramente importante

È tempo di scelte in questa fase del calciomercato e più passano i giorni più rischiano di essere assolutamente decisive. La Juventus è arrivata al bivio del suo futuro, ma paradossalmente passa dal centro, da quella regia che ha bisogno di un nuovo padrone, di personalità e geometrie. Proprio per questo, da tempo Massimiliano Allegri aspetta un nuovo uomo d'ordine e l'identikit tracciato è quello di Manuel Locatelli.

Il mediano ha fatto molto bene con la maglia del Sassuolo nelle ultime stagioni, imponendosi anche con la Nazionale italiana nel trionfale percorso a Euro 2020. La trattativa va avanti da settimane, con diversi incontri ormai alle spalle, e una distanza nelle cifre che va diminuendo, anzi si sta per annullare, nonostante si partisse da punti molto diversi. La sintesi verrà trovata sui 35 milioni di euro, e anche per quanto riguarda la formula l'affare sta decollando.

Calciomercato Juventus, colpo Locatelli: tutte le cifre dell’operazione

Il colpo Locatelli va, dunque, sempre più verso la definizione per la Juventus. Un affare, dicevamo, che vedrà i bianconeri spendere 35 milioni totali per il cartellino, pagabili in due anni. Non sono bassi neanche i costi dell’ingaggio che percepirà il mediano: si tratta di 30 milioni totali lordi per 5 anni. Il centrocampista dovrebbe firmare, infatti, un quinquennale che lo legherà alla Juventus, con la speranza di raggiungere i successi che a Torino tutti si augurano.