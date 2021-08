Juventus e Sassuolo a colloquio per Manuel Locatelli: le società cercano l’accordo per il trasferimento del centrocampista

E’ terminato l’incontro tra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli. I dirigenti delle due società si sono incontrate per provare a trovare l’intesa per il trasferimento del calciatore in bianconero. Si parte dalla richiesta di 35 milioni di euro fatta dalla società neroverde, come raccontato da Calciomercato.it, ed è partendo da questa cifra che le società stanno lavorando sulla formula. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tentativo per Ronaldo a zero | Le ultime

Anche nell’incontro di oggi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Sassuolo ha ribadito la propria posizione: sì al prestito ma con obbligo di riscatto non legato a particolari condizioni. Resta la volontà tra le parti di pervenire ad un’intesa anche per accontentare Locatelli che vuole fortemente trasferirsi alla corte di Allegri.