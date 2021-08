Calciomercato Juventus, intreccio Ronaldo-Mbappe | Settimana decisiva

Settimana decisiva per l’intreccio di calciomercato tra Cristiano Ronaldo e Mbappe, la Juventus attende novità da Real Madrid e PSG

La Juventus guarda con interesse al futuro di Kylian Mbappe. L’attaccante piace da tempo ai bianconeri, che non hanno la possibilità di trattarlo ma cercano risposte decisive su Cristiano Ronaldo. Nel caso in cui il francese andasse al Real Madrid, infatti, il PSG tratterebbe con Agnelli l’acquisto di Ronaldo. Quella appena iniziata, riporta ‘Marca’, sarà una settimana decisiva per Mbappe, che avrebbe già fatto sapere al suo club di non voler rinnovare il contratto attualmente in scadenza a giugno 2022.

Calciomercato, Mbappe aspetta il Real Madrid

Il Real Madrid, riporta ancora il quotidiano, starebbe aspettando che la tensione tra Mbappe e PSG sia massima per formulare la sua proposta al club parigino. La pressione sul giocatore, dopo gli inviti a rinnovare da parte di compagni e dirigenti, sarebbe piuttosto forte. Di recente, durante la presentazione della squadra nel proprio stadio, Mbappe è stato accolto con sonori fischi da una parte della tifoseria.