Presentazione con ombra per il Psg: i tifosi rovinano la festa fischiando Mbappe, si riapre la discussione sul futuro. E Ronaldo…

Messi non basta al Psg. Serata di presentazione per la squadra di Pochettino ‘macchiata’ però dalla reazione del pubblico presente sugli spalti quando lo speaker ha pronunciato il nome di Kyliam Mbappe. L’attaccante francese è stato fischiato da parte dei sostenitori. Un comportamento giustificato dalla lunga e infruttuosa trattativa per il rinnovo di contratto del 21: in scadenza nel 2022, Mbappe non ha ancora detto sì alla proposta arrivata dal club e le indiscrezioni su un possibile addio gratis il prossimo anno si sono intensificate. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, vuole la Juventus: chiamata ad Agnelli

Calciomercato, Mbappe fischiato può portare Ronaldo al Psg

Con i fischi di questa sera, il tema della separazione diventa ancora più di attualità. Un addio di Mbappe (il Real Madrid è pronto a tutto per metterlo a disposizione di Ancelotti), riaprirebbe la caccia a Ronaldo da parte del presidente Al-Khelaifi che potrebbe andare all’assalto di CR7, provando così a farlo giocare in squadra con Messi. La Juventus potrebbe anche lascia partire il portoghese, in scadenza anche lui nel 2022, magari provando ad imbastire uno scambio con Icardi, possibile partente dopo l’arrivo di Messi. Solo una suggestione per ora, ma i fischi di Mbappe possono cambiare tutto.