Juventus, Icardi ormai chiuso al Psg punta a cambiare aria, dalla Spagna: chiamata ad Agnelli per approdare in bianconero

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’approdo di Messi e l’eventuale conferma di Mbappe potrebbero complicare e non poco le cose per Mauro Icardi in quel di Parigi. L’attaccante argentino non sarebbe certamente la prima scelta di Mauricio Pochettino e dunque non è da escludere che possa lasciare la capitale francese nel corso di questi ultimi giorni di mercato. Per lui si è parlato di un possibile ritorno in Serie A e in particolare di un’ipotesi Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juve-Dybala, scoperte le carte e fissato il prossimo incontro

Dalla Spagna rilanciano proprio questa voce. Anzi, stando a ‘todofichajes.com’, lo stesso Icardi avrebbe contattato Andrea Agnelli per poter tornare in Italia. Sarebbe questa la volontà dell’attaccante ex Inter, con la Juventus che sarebbe disposta, ma solo in prestito, inserendo magari un diritto di riscatto. Opzione che il Paris Saint-Germain potrebbe essere disposto ad accettare. Il club parigino sa che pochi sono i club che potrebbero acquistare Icardi a titolo definitivo. Secondo il portale iberico, i contatti tra club sarebbero ripresi in maniera proficua e si potrebbe presto raggiungere un accordo a breve.