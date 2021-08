Calciomercato, tesoretto Real Madrid: Juventus e Inter in allarme

Il Real Madrid può ricavare un tesoretto per rinforzare la propria metà campo: Juventus e Inter in allarme

Il Real Madrid aspetta l’offerta che potrebbe cambiare il proprio mercato. Escluso dalla lista consegnata da Ancelotti alla Liga, Odegaard potrebbe presto lasciare la Spagna per volare a Londra. L’Arsenal sarebbe disposta a spendere 50 milioni di euro per il centrocampista norvegese, fuori dai piani del tecnico ‘merengues’. Se l’affare dovesse andare in porto, il Real Madrid reinvestirebbe immediatamente il ricavato per un nuovo centrocampista. Tre i nomi possibili, come riferisce ‘todofichajes.com’, tutti toccano in qualche modo Juventus o Inter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In cima alle preferenze del club spagnolo c’è Aouar del Lione, seguito anche dai bianconeri e in scadenza nel 2022: con Odegaard all’Arsenal ci sarebbe anche un rivale in meno, aspetto non secondario. Poi c’è Camavinga, anche lui in scadenza di contratto nel 2022 con il Rennes ma per il quale la concorrenza è serrata.

Calciomercato Inter e Juventus, il Real pensa a Barella e Aouar

L’ultimo nome, quello più gradito da Ancelotti, porta direttamente in Serie A: Nicolò Barella è il centrocampista che il tecnico di Reggiolo vorrebbe avere in squadra e per convincere l’Inter Perez sarebbe pronto ad offrire 65 milioni. Difficile possano bastare, ecco perché l’ex Cagliari rappresenta – al momento – l’opzione meno probabile.