Il Barcellona rischia di vivere un altro caso Messi. Questa volta è Ansu Fati a poter lasciare i blaugrana a parametro zero. Il giovane attaccante non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022. Fermo dallo scorso mese di novembre, il 18enne non ha ancora rivisto il campo e dovrà aspettare ancora qualche settimana per farlo.

Come si legge su ‘donbalon.com’, la trattativa per il rinnovo non si blocca: il procuratore del giovane calciatore, prima del lungo stop indicato come possibile ‘nuovo Messi’, Jorge Mendes aspetta di capire qual è il progetto blaugrana prima di fare legare il talento spagnolo alla società per altri anni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, occasione Ansu Fati

Una situazione della quale potrebbe approfittare la Juventus. Il club bianconero tra un anno potrebbe perdere Cristiano Ronaldo (anche lui in scadenza nel 2022) e andare alla ricerca di un calciatore più giovane per l’attacco. Mendes, procuratore di entrambi i giocatori, potrebbe così tramutarsi nel regista dell’operazione che potrebbe vedere Ansu Fati come sostituto di CR7 alla Juventus. Una suggestione, al momento, che senza novità dalla Spagna per il rinnovo del 18enne potrebbe tramutarsi in un’idea concreta.