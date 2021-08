Calciomercato Juventus, nuova offerta al Sassuolo per Locatelli | Le ultime

Calciomercato Juventus: sono giorni decisivi per l’arrivo di Manuel Locatelli. Nuova offerta in arrivo. Tutti gli aggiornamenti

La Juventus stringe i tempi per Manuel Locatelli. Come raccontato da Calciomercato.it, nell’ultimo incontro è stata trovata l’intesa sulla cifra del trasferimento, che sarà di 35 milioni di euro. Manca però l’accordo sulla formula: i neroverdi, infatti, vorrebbero l’obbligo di riscatto non legato alla qualificazione o meno in Champions League. Un ultimo ostacolo che il club bianconero spera di risolvere tra oggi e domani con una nuova offerta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, futuro Ranocchia: le ultime

Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | Nuova offerta per chiudere: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Juve presenterà una nuova proposta al Sassuolo per l’intesa definitiva. L’obiettivo è quello di chiudere la telenovela entro le prossime 48 ore. Cherubini vuole regalare Locatelli ad Allegri entro l’inizio del campionato e nuovi sviluppi sono dunque attesi già nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati.