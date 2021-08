Filippo Ranocchia, stellina della Juventus di Massimiliano Allegri, è nel mirino di diverse società del campionato di Serie B: le ultime di calciomercato sul giovane

E’ stato sicuramente l’uomo a sorpresa del precampionato della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 originario di Perugia e di proprietà della Vecchia Signora. Il giovane talento della Juventus si è messo in luce nelle uscite estive della squadra bianconera e per lui si sono spalancate le porte del calciomercato.

In Serie B infatti, Vicenza e Crotone continuano a monitorare con attenzione il futuro di Ranocchia che è orientato ad accettare un prestito in cadetteria, così come la Juventus. I bianconeri infatti vogliono privarsi del ragazzo soltanto a titolo temporaneo con la formula del prestito secco.