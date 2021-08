Per Cristiano Ronaldo il futuro non è ancora certo: alla CMIT TV si parla del possibile incastro per l’addio alla Juventus

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus: nessuna sorpresa. Lo spiega Fabrizio Biasin, intervenuto alla CMIT TV, per parlare anche delle ultime settimane di mercato e di quel che potrebbe fare ancora il Psg. Il nodo centrale è rappresentato dal possibile addio di Mbappe che le ultime indiscrezioni danno desideroso di lasciare Parigi per accasarsi al Real Madrid. Un’eventualità che aprirebbe le porte della Ligue 1 a CR7.

Su questo Biasin è chiaro: “La conferma di Ronaldo alla Juventus non è ancora certa. Non mi stupirebbe se alla fine si trovasse un incastro del genere” in riferimento proprio ad un Ronaldo a Parigi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Psg scatenato: Ronaldo più Kante

Lì dove Leonardo ha praticamente carta bianca per imperversare a proprio piacimento. Così Pochettino potrebbe avere un altro top player nella propria squadra: “Mi è giunta una voce: pare che a Parigi stiano addirittura ragionando su un tentativo per Kante“.