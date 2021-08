Juventus, Allegri sotto attacco dopo il pari | "Confusione estiva"

La Juventus ha iniziato la Serie A con una dolorosa rimonta subita per mano dell’Udinese. Non mancano le critiche ad Allegri e un pensiero su Ronaldo

La Juventus era attesa dalla prima partita contro l’Udinese per tentare di raggiungere tre punti e iniziare al meglio la stagione. L’inizio di gara è stato molto promettente, con i bianconeri che hanno trovato il vantaggio con Paulo Dybala e raddoppiato con Juan Cuadrado. Un gioco fluido e che ha portato risultati nel primo tempo, ma che nella ripresa a lasciato spazio a pesanti errori individuali (quelli di Szczesny) e alla reazione dell’Udinese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio CR7 | Tre soluzioni per sostituirlo

Ne esce un 2-2 che non soddisfa classifica, tifosi e probabilmente neanche Massimiliano Allegri. Il tecnico, nelle ultime ore, ha ricevuto le prime critiche dal suo ritorno in bianconero. Ed è inevitabile non parlare anche di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Szczesny sommerso di critiche | “Malissimo. Donnarumma era in pugno”

Juventus, Sconcerti e le critiche ad Allegri: “Confusione estiva”

Mario Sconcerti, nella sua consueta analisi per il ‘Corriere della Sera’, non fa mancare critiche importanti per Allegri: “Gli errori di Szczesny hanno cancellato la Juve del primo tempo e mostrato la confusione estiva di Allegri”. Poi continua: “L’allenatore ha cercato troppo dalla squadra, l’ha cambiata tutta, negli uomini, nello schema e nel gioco. Ha pensato di avere ancora la sua vecchia Juve, autonoma, interscambiabile, ma questa non lo è, tende alla distrazione, all’individualismo”.

Il tema Cristiano Ronaldo non può essere ignorato: “La vicenda Cristiano Ronaldo pesa su tutto l’ambiente. Non si può far finta di poterne fare a meno e poi farlo giocare nel finale. È una contraddizione tecnica e societaria”.