Calciomercato Juventus, tre nomi per il dopo CR7 | Gabriel Jesus il favorito

Le strade di Juventus e CR7 potrebbero ancora separarsi e, in caso di addio, sono tre i nomi per sostituirlo: Gabriel Jesus il preferito

In tutto quel caos che è la situazione Cristiano Ronaldo a Torino, c’è una certezza: i bianconeri questa estate hanno iniziato a pensarsi e immaginarsi senza il fuoriclasse portoghese. Uno scenario la cui realizzazione rimane ancora possibile, anche a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. Come raccontato su queste pagine negli ultimi mesi, la volontà di CR7 resta quella di cambiare aria e la Juventus valuta tre opzioni per il proprio attacco. Tre soluzioni e una suggestione, un nome che si discosta dagli altri e si prende il timbro di preferito di Massimiliano Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, post CR7 | Icardi, Martial e… Gabriel Jesus

Non si fermano i piani della Juventus per il futuro, che grazie al quadriennale appena siglato è saldamente nelle mani di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese nel post partita ha annunciato di aver deciso lui di far partire Cristiano Ronaldo dalla panchina: l’inizio di una nuova era. Eppure la sensazione che il portoghese stia cercando una soluzione sul mercato per salutare ‘Madama’ e iniziare una nuova avventura è sempre più forte. I bianconeri, nel frattempo, valutano tre opzioni per sostituire CR7 in caso di addio: secondo ‘Tuttosport’, infatti, sono Mauro Icardi, Anthony Martial e Gabriel Jesus i candidati per l’attacco della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo-City | Arriva il doppio annuncio

Tre nomi che, non casualmente, appartengono alle tre squadre che ancora possono nutrire ambizioni nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il PSG potrebbe arrivare al portoghese in caso di addio di Mbappé e uno scambio con l’ex Inter sarebbe la soluzione più semplice, e poi ci sono le due di Manchester. Lo United sogna il ritorno del figliol prodigo e potrebbe provare ad inserire Martial nell’operazione, mentre il City è in cerca di un attaccante e Gabriel Jesus è il primo nome sulla lista dei sogni della Juventus. Il brasiliano è il preferito di Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, per questo è il primo nome da tenere a mente per sostituire Ronaldo: prima, però, i bianconeri dovrebbero anche liberare un spazio per ingaggiare un extracomunitario. La preferenza dei Citizens, inoltre, sembra essere rivolta ad Harry Kane.