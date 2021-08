La decisione di far partire Cristiano Ronaldo dalla panchina potrebbe segnare una svolta: l’inizio di una nuova era tra CR7 e la Juventus

È iniziata in maniera controversa la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, iniziata ancora all’insegna di Cristiano Ronaldo. L’assenza del portoghese dall’undici titolare ha scatenato subito un tam tam mediatico imponente, riguardo alla volontà del cinque volte Pallone d’Oro sul futuro. Anche il match, poi, ha seguito una trama controversa che ha avuto il suo climax proprio nella figura di CR7: suo il gol annullato al 93′ da un fuorigioco millimetrico rilevato dal VAR, che avrebbe consegnato i tre punti ai bianconeri. Quella andata in scena contro l’Udinese, in ogni caso, potrebbe essere stato il primo atto di una nuova era. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, nuova vita Ronaldo | Allegri come Zidane

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la mancanza di Cristiano Ronaldo dall’undici di partenza potrebbe essere l’inizio di una nuova era: Massimiliano Allegri avrebbe convinto il portoghese di dover essere gestito maggiormente e che possa essere decisivo anche a gara in corso. Un po’ come fatto da Zinedine Zidane con l’ultimo CR7 al Real Madrid, in cui il campione lusitano veniva dosato e spesso panchinato, facendosi trovare pronto nei momenti cruciali della stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Uno scenario che potrebbe trovare applicazione anche in casa Juventus, soprattutto con un Paulo Dybala del genere. La ‘Joya’ ha ripreso in mano le redini del gioco offensivo dei bianconeri, dispensando luce e talento per compagni e tifosi. Restano, però, i malumori di CR7 e quella voglia di cambiare aria che pende sopra la stagione della ‘Vecchia Signora’ come una spada di Damocle. Le possibilità di vedere Ronaldo lontano da Torino, tuttavia, restano poche: il PSG in caso di addio di Mbappé, oppure le due di Manchester. In attesa di conoscere il futuro dell’ex Real Madrid, la Juventus è già costretta ad inseguire le altre in campionato.