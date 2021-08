La panchina con l’Udinese ha scatenato nuovi rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo, o meglio sul suo possibile addio alla Juventus. Ancora viva l’ipotesi City

La panchina contro l’Udinese, con l’ingresso in campo arrivato solo al 60′, ha ulteriormente infuocato il clima intorno a Cristiano Ronaldo. Nello specifico. rilanciato la possibilità di un suo addio alla Juventus, nonostante alla fine del calciomercato estivo manchino appena otto giorni. Per il fuoriclasse portoghese, ricordiamo legato ai bianconeri da un altro anno di contratto da 31 milioni di euro netti, la voce più insistente è sempre quella che lo dà diretto – nel caso non riuscissero a prendere Kane – al Manchester City di Pep Guardiola.

Questa possibilità, più in generale l’addio di CR7 (la sua voglia di andar via non è più un mistero da mesi) alla Juve è stato però del tutto escluso dall’ex calciatore juventino Massimo Mauro nel programma ‘Pressing’ andato in onda ieri sera su ‘Rete 4’. “Ronaldo al City per me è impossibile“, ha detto senza mezzi termini Mauro. Del suo stesso avviso il giornalista di ‘Sport Mediaset’, Sandro Sabatini: “Ci sono pochi giorni da qui alla fine del calciomercato, come tempi non ci sono le condizioni. Credo sia impossibile ormai che cada via, è troppo tardi”.