E’ il caso Ronaldo a tenere banco alla Juventus dopo il 2-2 contro l’Udinese e l’esclusione dall’undici titolare del fuoriclasse portoghese

E’ giallo sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese spinge ancora per la cessione, anche se dalla Continassa motivano come normale scelta tecnica l’esclusione di domenica alla ‘Dacia Arena’ del fuoriclasse portoghese nel rocambolesco match pareggiato contro l’Udinese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

CR7 ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa, andando a segno nel recupero con uno stacco dei suoi: poi la segnalazione del VAR e la delusione per l’ex Real Madrid. Giornata amara per Ronaldo e la Juve ad Udine, con la scelta di lasciare fuori il cinque volte Pallone d’Oro condivida con Allegri e la società.

Juventus, Damascelli attacca Allegri su Ronaldo: “Agnelli ha sbagliato”

Sul caso Ronaldo è intervenuto Tony Damascelli, puntando il dito contro il tecnico livornese: “Ronaldo è stata una furbata di Allegri. Gli hanno dato un potere e un ingaggio fuori dalla norma, qui secondo me la presidenza ha sbagliato – le parole del giornalista a ‘Radio Radio’ – Allegri ha iniziato a fare il furbo con il più grande. Ha già fatto fuori tre fisioterapisti e si sta illuminando d’immenso”.

Damascelli prosegue soffermandosi anche su altri interpreti della rosa juventina: “Ramsey è un giocatore da partita del cuore, inutile insistere su di lui. Locatelli? Ma che senso ha metterlo a partita finita? Non siamo a Villar Perosa… Pensate cosa si sarebbe detto se una cosa del genere l’avessero fatta Pirlo o Sarri“.