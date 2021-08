Tredici giorni alla chiusura di questo mercato estivo. Juventus, Inter e Milan al lavoro per l’ultimo grande colpo: ecco il focus di Calciomercato.it

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Alla chiusura di questa sessione estiva mancano appena tredici giorni, un tempo comunque utile alle nostre big per piazzare gli ultimi colpi. Juventus, Inter e Milan: le tre grandi della Serie A ne vogliono piazzare almeno uno a testa, tra attacco, centrocampo e trequarti. Da Zapata a Pjanic passando per Vlasic, ecco l’approfondimento di Calciomercato.it.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Gamba: “Ronaldo-Allegri, il rapporto è pessimo!”

Calciomercato Juventus, Pjanic dopo Locatelli: ecco l’ostacolo

Dopo Locatelli, stamane a Torino per visite mediche e firma, la Juventus vuole regalare ad Allegri anche Miralem Pjanic. Per il ritorno del figliol prodigo, però, occorre la partenza di Aaron Ramsey verso altri lidi. E spostare il gallese non è affatto semplice, visto il suo stipendio di 7 milioni netti più bonus e la volontà dello stesso ex Arsenal di non trasferirsi in società di prestigio inferiore a quello dei bianconeri. In Spagna evidenziano questo ostacolo aggiungendo che per il bosniaco è ora in pole l’Inter, ma la verità è che i nerazzurri non sono interessati al 31enne, proposto a Marotta e soci dal suo agente Fali Ramadani. Per Pjanic si è parlato e si parla in qualche modo pure di Roma e Milan, tuttavia la sua priorità resta la Juve. Col Barcellona, che ha scaricato il classe ’90 dopo appena un stagione, si può chiudere con la formula del prestito biennale – in tal modo la società presieduta da Andrea Agnelli usufruirebbe del Decreto Crescita – più un contributo al pagamento di circa metà dell’attuale stipendio (8 milioni di euro) del calciatore esploso anni fa al Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘chiuso’ | Ora ha solo due possibilità

Calciomercato, da Zapata (e le alternative) a Vlasic o Isco: gli ultimi ‘botti’ di Inter e Milan

L’ultimo ‘botto’ dell’Inter sarà un attaccante. Nei piani c’è una prima punta, nello specifico Duvan Zapata che ha caratteristiche simili a Lukaku ceduto al Chelsea. Con il colombiano, i cui agenti sono in Italia come scritto da Calciomercato.it, c’è già un accordo. Esiste in realtà pure la disponibilità dell’Atalanta a trattare la cessione sui 35 milioni, a patto che riesca a trovare un sostituto all’altezza. Il preferito era Abraham, andato alla Roma… Marotta attende novità da Bergamo, nel frattempo sonda il mercato per non farsi cogliere impreparato. Correa e Insigne a parte, nomi che hanno ovviamente il benestare di Inzaghi ma che non sono priorità, ad oggi le alternative a Zapata sono rappresentate dall’olandese Weghorst del Wolfsburg e dal figlio d’arte Marcus Thuram in forza al Borussia Moenchengladbach. Il francese classe ’96 è assistito da Raiola, lo stesso agente del neo arrivato Dumfries e di Moise Kean. A proposito di attaccanti, l’ex Juve è stato proposto sempre ai nerazzurri, però al momento non ‘scalda’ più di tanto. Il motivo è semplice: Marotta ne conosce i pregi, ma soprattutto i difetti. C’è poi Jovic, ‘scarto’ del Real Madrid, ma pure lui non fa impazzire i dirigenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Incontro e prima richiesta a Marotta

Passando in casa Milan, Maldini sta chiudendo per Florenzi, Bakayoko e Adli del Bordeaux. Il vero grande obiettivo finale è però il trequartista. In tal senso il nome del 23enne croato Vlasic rimane quello più concreto, anche se non si registrano grosse novità. Serve uno sforzo dei rossoneri per avvicinarsi complessivamente ai 25-30 milioni che chiede il Cska Mosca, al contempo che i russi vengano incontro al Milan aprendo al prestito con diritto. Come alternative continuano a circolare i nomi di James Rodriguez, intenzionato a lasciare l’Everton, e Isco.

LEGGI ANCHE >>> Sprint a fine mese | Inter e Milan, ‘colpi’ da 60 milioni

Attenzione proprio allo spagnolo, considerati gli ottimi rapporti col Real Madrid. Poiché in scadenza a giugno 2022 e ai margini della squadra di Ancelotti, il classe ’92 potrebbe essere acquistato per circa 15 milioni. Per quanto riguarda l’ingaggio di quasi 7 milioni, invece, possibile una ‘spalmatura’ di esso su più stagioni, senza contare il risparmio sul lordo grazie al Decreto Crescita.