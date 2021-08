Calciomercato Inter, nuovo nome per l’attacco | La società l’ha preferito a Kean!

L’Inter lavora sul calciomercato alla ricerca dell’attaccante che manca per completare il reparto offensivo. Il nome nuovo è stato preferito a Moise Kean

Discorsi, valutazioni e nomi sul tavolo. L’Inter è ancora a caccia di un nome importante per l’attacco, un profilo che, dopo l’addio di Romelu Lukaku, possa completare il reparto offensivo. Diversi nomi, dicevamo, sono nel mirino dei nerazzurri, da Duvan Zapata a Joaquin Correa, ma questa sera un nuovo profilo è entrato con prepotenza nelle idee nerazzurre. Lorenzo Insigne, invece, rappresenta più un’alternativa in caso di addio di Alexis Sanchez. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Marotta punta Thuram: viene preferito a Kean

Secondo quanto riporta ‘SkySport’, infatti, Marcus Thuram piace molto ai nerazzurri, come aveva già riportato ‘Calciomercatonews.com’, e rappresenta un’opportunità concreta per l’attacco. Il talento e figlio d’arte gioca nel Borussia Mönchengladbach ed è molto duttile: potenza fisica, grande tecnica e velocità, come l’Inter ha avuto modo di ammirare in Champions League. Si tratta di un nome emerso nei discorsi con Mino Raiola, con cui si è parlato anche di Denzel Dumfries e di Moise Kean. La società nerazzurra lo preferirebbe proprio all’attaccante ex Juventus. Di certo, bisogna verificare che valutazione faranno i tedeschi del cartellino del calciatore, ma non sarà certamente bassa.