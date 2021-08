Il futuro di Arturo Vidal potrebbe essere lontano dall’Inter nelle prossime settimane. Il centrocampista cileno ha un piano ben preciso

La prima stagione di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter non è stata per niente esaltante. In molti da lui si aspettavano un rendimento più costante e maggiore presenza in campo, ma ha deluso le attese, con diversi cali e troppi errori. Per questo, anche a causa dell’alto ingaggio da 6 milioni di euro a stagione circa, c’è odore d’addio per il centrocampista cileno, in attesa di opportunità interessanti sul calciomercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, offerta per Vidal: rifiuto del centrocampista

Il nome di Arturo Vidal torna caldo in uscita. Secondo quanto riporta ‘La Tercera’, ci sarebbe stata un’offerta molto importante da parte dell’Inter Miami di David Beckham per portare Vidal negli Stati Uniti. Un’opportunità che, però, al momento, il centrocampista ha scartato. Vuole avere un’ultima chance di giocare e tentare di vincere la Champions League e, quindi, non vuol lasciare l’Europa. L’Inter Miami tornerà comunque alla carica per tentare di strappare il calciatore ai nerazzurri.