Incontro per il possibile rinnovo di contratto per l’obiettivo dell’Inter: vertice con l’agente per prolungare l’accordo

Un portiere per l’Inter, anche se non è un’urgenza. Nella ricerca di un estremo difensore che possa prendere il posto di Handanovic in nerazzurro uno dei nomi è quello di Alex Meret, portiere del Napoli in ballottaggio perenne con Ospina nelle stagioni passate. Proprio questo essere continuamente in discussione ha spinto Meret a valutare il suo futuro e a pensare ad un possibile addio alla squadra azzurra. L’arrivo di Spalletti sembrerebbe però aver cambiato le prospettive. Il tecnico toscano sembra destinato a puntare sull’estremo difensore italiano, anche perché il contratto del colombiano scadrà tra un anno. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, incontro Napoli-agente Meret: si parla del rinnovo

Anche per questo c’è stato oggi, secondo quanto riferisce ‘Sky’, un vertice tra il Napoli e Federico Pastorello, agente di Meret. Un incontro per discutere dell’eventuale rinnovo di contratto in scadenza nel 2023. Un prolungamento che confermerebbe il portiere in azzurro e renderebbe più complicato il suo trasferimento all’Inter.