Entra nel vivo la trattativa per Duvan Zapata all’Inter: oggi a Milano la prima riunione per l’attaccante dell’Atalanta

Come anticipato da Calciomercato.it, gli agenti di Duvan Zapata sono in Italia e vedranno l’Inter per un eventuale trasferimento dell’attaccante colombiano. La situazione è nota: l’Inter vede nell’ex Napoli il profilo più giusto per affiancare Dzeko e Lautaro Martinez nella rosa di attaccanti a diposizione di Simone Inzaghi. Una considerazione che si scontra però con il muro atalantino: Percassi, infatti, non ha intenzione di cedere Zapata senza aver prima in pugno il sostituto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, incontro per Zapata

In questo scenario arriva l’incontro odierno tra gli agenti di Zapata e i dirigenti nerazzurri. Come scrive su Twitter il giornalista di ‘ESPN’ Andres Agulla: “Oggi prima riunione a Milano per Duvan Zapata. L’Inter lo vuole, l’Atalanta non ha intenzione, né necessità di venderlo. Sarà una trattativa dura”. La società bergamasca fa una valutazione molto alta per il colombiano ma l’Inter punta sull’accordo di massima già trovato con il calciatore e spera di strappare il sì anche dell’Atalanta. Le alternative a Zapata portano sempre a Correa, con Weghortst possibile sorpresa e l’occasione Insigne da cogliere se possibile.