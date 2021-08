CMIT TV | Calciomercato Inter: “Zapata la priorità in attacco”

Intervenuto in diretta su Calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter: “Zapata è la priorità”

Manca sempre meno all’inizio del campionato e l’Inter è ancora un cantiere aperto. Nel corso della diretta sulla CMIT TV è intervenuto anche Fabrizio Biasin, che ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Il grande obiettivo per l’attacco dell’Inter è Duvan Zapata, con il quale c’è già un principio di accordo, mentre manca ancora l’incastro giusto con l’Atalanta. I bergamaschi, infatti, prima di farlo partire devono trovare un sostituto in attacco.